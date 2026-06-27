特集は8年ぶりのインターハイ出場を決めた女子バスケットボール部です。 かつて全国の頂点に立った名門「鶴鳴」が再び、大舞台での活躍を誓います。 かつて県高総体で17連覇。 さらにインターハイ2度の日本一、ウインターカップ優勝を誇る女子バスケットボールの名門。 その伝統校に創立130周年を迎えたこの春、『鶴鳴』の名が復活しました。 （後藤 慶太 校長）