俳優・崎山つばさ（３６）が２７日、東京・本多劇場で舞台「コテンペスト」（７月７日まで同所）の初日囲み取材会に主演の小手伸也（５２）、俳優・鈴木保奈美（５９）らと出席した。シェークスピアの最後の戯曲「テンペスト」を現代に置き換えたコメディー。小手の初舞台主演作に出演した崎山は「絶対に、とちれない、間違えられないという気持ちで今日のゲネプロに臨んだんですけど、ド頭に甘がみしまして」と正直に告白した