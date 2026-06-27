「グランドチャンピオン・ＳＧ」（２７日、鳴門）塩田北斗（３８）＝福岡・１０５期・Ａ１＝が準優１０Ｒ２着で、２０２５年のボートレースクラシック（若松）以来となる２回目のＳＧ優出を決めた。Ｆ持ちでのＳＧ戦での準優だったが「Ｆ持ちがいい方に行っている。今までで一番集中している。今までも集中していると思っていたしたが、甘いくらいですね」と逆にＦ持ちを味方に付けている。鳴門では１２優出Ｖ２と結果を残