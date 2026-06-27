台風7号の影響です。きょう、2つの台風で2度大雨となった関東の各地から中継です。東京・品川区の立会川近くからお伝えします。こちらの立会川、去年9月に記録的な大雨の影響で氾濫が発生し、周辺では浸水被害が出ました。現在、雨は小雨がパラパラと降っているような状況、風はほとんどありません。川の様子、少し濁っているように見えますが、近くに住む方によりますと、水位はいつもとほとんど変わらないといいます。去年、あの