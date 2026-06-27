ボートレース鳴門のSG「第36回グランドチャンピオン」は27日の10〜12Rで準優勝戦が行われ、優勝戦進出のベスト6がでそろった。塩田北斗（38＝福岡）が準優勝戦10Rで2コースから差して2着に入り、優勝戦に駒を進めた。「いろいろ準備してきてきたのでホッとしている。行き足は問題ない。全体にバランスが取れて中堅上位はある。ただ、それだけでは展開を突けないので出足をつけたい」と上積みを求めて調整を続ける構えだ。