ボートレース宮島の「第１４回サッポロビール杯」は２７日、２日目を開催した。中亮太（２９＝福岡）がこの日連勝でリズムアップに成功だ。１Ｒはイン逃げ、８Ｒは４コースからコンマ１２のトップＳからまくってみせた。仕上がりは「前半は合い切ってなかったが、後半の足は良かった。乗り心地が良くて、握って回れるからタイムも出る。自分が好きな感じで、もっと出せそうな気がする」。現状でも上々の手応えだが、相棒の