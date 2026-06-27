台風7号による警報級の大雨となる可能性は低くなりましたが、長野県の中部と南部では、引き続き27日夜初めごろまで土砂災害に注意が必要です。台風7号は27日午後5時現在、御前崎の南約130キロにあると推定されています。27日夜初めごろにかけて伊豆諸島付近を通過し、その後、日本の東で温帯低気圧に変わる見込みです。長野県では、台風7号による警報級の大雨となる可能性は低くなりましたが、これまでに降った雨により、地盤の緩