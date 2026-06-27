OPAQUE.CLIP（オペークドットクリップ）から、世界中で愛される「miffy（ミッフィー）」とのコラボレーショントラベルグッズコレクションが2026年7月2日（木）より発売されます♡スーツケースやトラベルバッグ、ポーチ、ハンディファンなど、旅行をもっと快適に楽しめる全10型をラインアップ。大人でも持ちやすいシンプルで可愛らしいデザインと機能性を兼ね備えた、この夏注目のコレク