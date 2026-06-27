群馬県内を拠点に活動する美術団体による展覧会が前橋市で開かれ、日本画や洋画など約２５０点が展示されています。 この展覧会は１９５１年に初めて開かれ、ことしで７６回目になります。主催した群馬美術家連盟には現在、愛好家など約１００人が所属していて、会員の作品と一般公募合わせて約２５０点が出品されました。 ジャンルは日本画と洋画、そして高校生以下のジュニアの３つの部門で、今回の最高賞、県教育文化事業団