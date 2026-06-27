２０２２年秋から書店のなくなった群馬県玉村町で、国登録有形文化財の重田家住宅を会場に、書店や出版社が集まるイベントが開かれました。 このイベントは、２０２２年１１月以降書店のなくなった玉村町に本の文化を復活させようと、町の地域おこし協力隊が企画したものです。 会場は国登録有形文化財の重田家住宅で、１日限定の書店として開放されました。県内外の１４の書店や出版社が集まり小説や絵本、エッセーなど