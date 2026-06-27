群馬県の高崎駅周辺の３会場をつかった大型のロックフェスが、２７日から始まりました。２日間で５８組のアーティストが出演し、華麗なパフォーマンスを披露します。 「タカサキシティロックフェス」は「ロックのまち高崎」をテーマに、おととしから開かれている屋内型の大型フェスです。高崎駅近くの３つの会場で開かれ、２７日と２８日の２日間で５８組のアーティストが出演します。 このうち高崎ア