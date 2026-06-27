新潟市西区で特産の小玉スイカの試食会が開かれました。ことしも甘みが十分です。水はけのいい、新潟市西区の砂丘地帯で栽培される小玉スイカ「ルビームーン」。27日はスイカ農家などによる試食会が開かれ、今年の出来を確かめました。 【農家の男性は】 「シャリ感が強くて糖度が高いのでひと口目から甘いスイカだと思う」 【試食した女の子は】 「みずみずしくておいしいです」 ことしは梅雨入り後の雨が多く、甘