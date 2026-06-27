開通前の三条市の国道に架かる橋でバンジージャンプの体験イベントが開かれ参加者は緑あふれる中飛び降りスリルを味わいました。 バンジーイベントが開かれたのは来年夏の暫定開通に向けて工事が進む三条市の国道289号線八十里越天空大橋です。 【滝沢亮三条市長】 来年の開通に向けて景気づけとなるようないいジャンプをしたい 27日は三条市の滝沢市長や住民、開通によって結ばれる福島県只見町の職員などおよそ