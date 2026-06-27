東京電力による10年間で1000億円規模の新潟県への資金拠出について6月26日、両者が確認書を締結。これを受け、県も資金の活用案を発表しました。 ■東電 10年間で1000億円規模の資金拠出 26日、県と東京電力が合同で実施した記者会見。 【東京電力 新潟本社柿澤幸彦 代表】 「新潟県と当社の間で協議を進め、本日、資金の毎年の拠出額や拠出時期などを示した確認書を締結いたしました」 東京電力による拠出金については去