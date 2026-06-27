女子1部で優勝した東海大の選手ら＝日本武道館団体戦で争う柔道の全日本学生優勝大会第1日は27日、東京・日本武道館で行われ、体重別5人制の女子1部は東海大が2年ぶり9度目の優勝を果たした。2001年以来の頂点を狙った筑波大との決勝は5人目の山口千弘が勝ち、2―1で制した。2連覇を狙った環太平洋大、帝京大が3位。3人制の女子2部は大阪教大が決勝で埼玉大を2―1で下し、初の頂点に立った。体重無差別の7人制で争う男子は2