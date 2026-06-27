■全国の28日（日）の天気台風7号は、温帯低気圧に変わって東へ離れますが、梅雨前線が南西諸島から伊豆諸島付近にのび、西日本や東日本の太平洋側には湿った空気が残りそうです。沖縄は雨で、激しく降る所があるでしょう。西日本や東日本も雲が多く、近畿は朝にかけて、関東では夜にかけても、雨の降りやすい天気が続きそうです。北日本は、晴れる所が多いでしょう。最高気温は28℃前後所が多く、北海道は20℃を少し超えるくらい