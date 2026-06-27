【モデルプレス＝2026/06/27】THE RAMPAGEの吉野北人が6月27日までに自身のInstagramを更新。タンクトップ姿を披露し反響を呼んでいる。【写真】29歳LDH所属イケメン「ギャップ萌え」タンクトップからのぞく鍛え上げられた筋肉◆吉野北人、タンクトップから鍛え上げられた筋肉際立つ吉野はInstagramにて、サングラスをかけた姿で街中を歩く写真や自撮り写真など複数枚を投稿。黒のタンクトップ姿やグレーのTシャツ姿を披露した。タ