【モデルプレス＝2026/06/27】人気クリエイターのえみ姉が6月26日、自身のInstagramを更新。都内で開催された「平成恋愛展」でのショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】登録者数60万超美人クリエイター「脚のラインが綺麗」美脚際立つ平成ギャルコーデ◆えみ姉、ギャルコーデのショートパンツから美脚スラリえみ姉は「ずっと行きたかった平成恋愛展に駆け込めた〜〜！！！最後のギャル姿で行ってきました笑」などとつづり、写