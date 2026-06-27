女子プロレスラー・ジャガー横田さん（64）の夫で医師の木下博勝氏（58）が、2026年6月21日にインスタグラムを更新。「JJ」こと長男の大維志（たいし）さん（19）の近影を公開した。「夏休みを満喫？なのかな」木下氏は、大維志さんとジャガー横田さんの2ショットを含む3枚の写真を投稿。「ファンミーティング、ばばあ会にも満員の参加、有難う御座います」とつづった。つづけて、「今日は、ジャガーさんと、ライオネス飛鳥さんの