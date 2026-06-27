財務省は、日本のアニメや漫画のキャラクターをあしらった記念コインを発行できるよう、法の改正も含めて検討を始めると発表した。現在、世界的に富裕層を中心にコインブームが起こっている。そんななかで、海外に人気のある日本のコンテンツの起用は、外貨獲得の起爆剤にもなると期待されている。【取材・文＝山内貴範】【写真】記念コインの代名詞・昭和61年発行の10万円金貨の姿海外では発行された事例がある意外なことに、