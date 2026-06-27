秋田朝日放送 由利本荘市の高校の文化祭で、模擬店などの支払いに初めてキャッシュレス決済が導入されました。 由利本荘市の本荘高校で27日、文化祭が開かれました。本荘高校では今年から生徒が運営する模擬店などで、キャッシュレス決済が利用できるようになりました。 【生徒】 「現金を扱わないので、お釣りの管理にも困らない」 生徒にとっては、キャッシュレス時代に対応した生きた金融教育の体験にもなりま