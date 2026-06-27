秋田朝日放送 高齢者への対応力を高めようと、由利本荘市で薬局や自動車販売に携わる新入社員を対象にした研修会が開かれました。 ｉＫＥＹＡＫＵ（イケヤク）ホールディングスと秋田スズキの合同研修には、入社３年目までの社員を中心におよそ２０人が参加しました。研修のテーマは「高齢者対応力」。 前向きな少子高齢化社会を目指すスタートアップ企業の「ＡｇｅＷｅｌｌＪａｐａｎ（エイジ・ウェ