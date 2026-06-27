秋田朝日放送 県内の警察署長が参加する会議が26日に開かれ、特殊詐欺被害を防ぐため、県民が犯人と接点を持たない環境づくりを進めることなどを確認しました。 会議の中で県警本部の小林稔本部長は、特殊詐欺の具体的な手口や対策を県民に周知し被害防止に徹底して取り組むよう訓示しました。 【小林稔 県警本部長】 「特殊詐欺の被害は、ニセ警察詐欺に見られるような手口の巧妙化・複雑化に伴い幅広い年齢層に広が