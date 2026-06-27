◆パ・リーグオリックス―楽天（２７日・ほっともっと神戸）楽天・石原彪捕手にハプニングが起こった。０―０の４回１死で森の放ったバックネット方向へのファウルを追いかけてスライディングキャッチを試みるも、捕球ならず。ここで滑り込んだ際に、公称９６キロの体重に耐えられなかったのか、レガースの一部が破損したようだ。「用具の交換」により、一時試合が中断したが、その後も岸を好リードし４回まで無失点に抑えてい