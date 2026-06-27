◆パ・リーグ日本ハム―西武（２７日・ベルーナドーム）今季限りでの引退を表明している西武・栗山巧外野手が２７日、西武―日本ハム戦（ベルーナＤ）のテレビ中継にゲスト解説として登場した。試合中は、自身の経験も交え解説。予定されていた３回裏終了後には、「若い選手、ピッチャーが頑張ってるので、僕とおかわり（中村剛也）、炭谷（銀仁朗）、ここがチームの力になれるよう頑張っていきます。応援よろしくお願いしま