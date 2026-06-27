佐賀競馬所属の東真市調教師（５４）は６月２７日、佐賀競馬４Ｒに管理するエイシンアンヴァルが１着となり、２００４年４月の初出走以来、１万４４６戦目で地方競馬通算１９００勝を達成した。重賞は２０１４年中島記念（サウスパシフィック）など９０勝。