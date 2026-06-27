「節約家な人ってステキ」と思っていた有希さん、まさかここまでとは思っていなかったでしょうね…。特売卵を少しでも多くゲットするために赤ちゃんまで動員する夫の行動、周囲の目が気になってしまうのも無理はないと思います。挙式日を仏滅にしてまで値下げ交渉を狙う夫、この先どんな節約術が飛び出してくるのでしょうか…？>>【まんが】節約夫と結婚したら(ウーマンエキサイト編集部)