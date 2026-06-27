女優・平愛梨が２７日、ＳＮＳを更新。２８日に読売テレビ「草磲やすとものうさぎとかめ」に出演することを報告した。「１４年連続ミシュラン一つ星鈴木シェフに教わって１度きりしか作れない納言の薄幸さんとお料理対決します！！」（※原文ママ）と告知。現場では「まずは、いつも作られてるミートスパゲティを作ってみてください」と言われ、「ええ？スタッフさんや鈴木シェフが見てる状況で！？と、お料理してる