２７日午後１時頃、愛媛県西条市黒瀬の加茂川で、県警西条署員が溺れている人を発見し、１１９番した。市消防本部の職員が現場に到着すると、ボードに立ってパドルをこぐ「スタンドアップパドルボード（ＳＵＰ）」のボードにしがみつく男性１人を発見。男性はその後、救助された。付近から人が乗っていない別のボードが見つかったため、署員が付近を捜索し、１時間半〜２時間後に男性２人を救助。２人は意識不明で病院に搬送さ