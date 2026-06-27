ドジャースの大谷翔平選手はきょうから13連戦がスタート。カブスの鈴木誠也選手は、メジャー現役最速投手から豪快な一発を放ちました。敵地でのパドレス戦に、1番・指名打者で出場した大谷。初回の第1打席、高めのスイーパーをはじき返し、2試合連続ヒットをマークします。先発の佐々木朗希投手は2回、制球が定まらず、2者連続のフォアボールでランナーを背負うとスリーランホームランを打たれてしまいます。後輩を援護したい大谷