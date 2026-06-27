横浜スタジアム（資料写真）２７日に横浜スタジアムで予定されていた横浜ＤｅＮＡ―巨人１０回戦は台風接近のため中止となった。今季の試合中止は前日に続き５度目。コンディションに配慮して全体練習は行わず、野手は指名練習、投手は自習練習で調整した。野手は主力の牧、佐野らが室内練習場で汗を流し、相川監督は「あすにつなげるための２日間になった」と語った。２週間ぶりに先発予定だった篠木はスライド登板せず、２