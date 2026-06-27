ヤクルトは２７日の中日戦（神宮）が天候不良のため中止に。長岡秀樹内野手（２４）は室内練習場に姿を見せ、自主練習に励んだ。梅雨の真っ只中に、追い討ちをかけるように接近する台風。その影響でチームは２４日の阪神戦（甲子園）から４試合連続で中止となった。これは１９８０年以来４６年ぶりとなる異例の事態だ。調整を終えた長岡は取材に応じ「４日くらいなら大丈夫。回復すると思いますし、プラスに捉えていきたい」