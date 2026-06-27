「交野天の川プロレス」が２７日、大阪・交野市のいきいきランド交野で開催された。台風接近であいにくの天候だったが、地元・交野市を中心に多くの観衆が詰めかけ、全４試合の熱戦に会場は歓声に包まれた。第７回を迎えた今大会も、スペシャルリングアナウンサーに元ＡＫＢ４８メンバーの倉持明日香を迎え、各団体から個性豊かな選手が集まった。メインイベントは新設された「交野天の川王座」をかけて、ＫＡＴＡＮＯミルキー