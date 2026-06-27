俳優・小手伸也が２７日、東京・本多劇場で舞台初主演作「コテンペスト」（村上大樹演出、７月７日まで。同１７〜１９日に大阪公演）の開幕前に囲み取材を行った。「俺もそろそろシェイクスピア・シリーズ」第１弾として小手が初主演・初座長を務める新作復讐コメディ。シェイクスピア「テンペスト」を現代劇に大胆アレンジした内容だ。器の小さな５０歳男・内木弁慶役の小手は「身に余る光栄。まだ戸惑っている部分があるが