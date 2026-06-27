停戦の合意後も戦闘が続き、多くの犠牲者が出ている中東のレバノン。医療従事者も標的となる危険な紛争地で、命を救うため活動した日本人医師を取材しました。■住民の約9割が避難した地域で…通り沿いに積み上げられたがれきの山。かつて人々が暮らしていた街は、静まりかえっています。停戦合意後も、イスラエル軍が親イラン組織「ヒズボラ」を標的に攻撃を続ける、レバノン南部・ナバティエ。住民のおよそ9割が避難したこの地域