バレーボール女子日本代表の佐藤淑乃（２４）と同じく代表の和田由紀子（２４）が臨んだ雑誌「ＶＯＣＥ」のメイク企画の撮影オフショットが佐藤のスタッフアカウントで公開され、その茶目な姿が反響を呼んだ。顔を寄せ合うような姿が話題を呼んだが、実は身長の大きい佐藤が足を広げて合わせている姿が。「淑乃の方が身長が高いので、ゆっこからバックハグしてもらっての撮影時は足を広げて撮ってました（笑）」と報告されてい