27日、ダブル台風や梅雨前線の影響で、関東や東海を中心に大雨となっています。ダブル台風が時間差で接近した27日朝からの動きをまとめました。午前5時半ごろの千葉・南房総市では、ダブル台風の一つ、8号がこのころ最も接近し、雨風とも強くなりました。千葉・勝浦市では、最大瞬間風速29.1メートルの強い風を観測。千葉・君津市では午前5時半過ぎまでの1時間に、6月としては観測史上最多となる55.5mmの非常に激しい雨が降りまし