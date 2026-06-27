ボートレース津の「下克上！A1VSB級バトル」は4日目を終えた。今月初めの宮島72周年でG1初Vを果たしたばかりの岩瀬裕亮（38＝愛知）が、予選最後の4日目12Rを逃げ切って見事に予選トップ通過を決めた。「前半はグリップがもう少し欲しい感じだったので微調整しました。展示タイムも出ているし、このエンジンを考えれば引き出せてると思います。トップ通過も決まったし、（準優も）頑張ります」一般戦ではパワーとスピード