千葉市の国道で26日夜、10代の男女4人が乗る軽自動車が横転し、2人が死亡、2人がけがをしました。26日午後7時半ごろ、千葉市中央区の国道で「自動車が横転している」と消防に通報がありました。警察によりますと、10代の男女4人が乗る軽自動車が中央分離帯にある街路灯にぶつかったはずみで横転したとみられています。この事故で千葉・市原市の男子高校生（18）と10代の男性が病院に運ばれ、死亡が確認されました。また、別の男子