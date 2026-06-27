2014年にバルセロナに移籍し、そこから長くスペインでプレイしているマルク・アンドレ・テア・シュテーゲン。しかし、近年は怪我の影響や新戦力の加入もあり、出場機会は減。25-26シーズンはラ・リーガのジローナにレンタル移籍していた。バルセロナとの契約は2028年まで残っており、1度バルセロナに戻ることになる。『MUNDODEPORTIVO』によると、テア・シュテーゲンにエールディビジのアヤックス移籍の可能性があるようだ。アヤッ