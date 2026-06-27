米大リーグ・マリナーズなどで活躍したイチローさん（５２）が２７日、ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で行われた小中学生向けのスポーツイベントに参加した。スポーツ体験を通じて次世代に夢を育んでもらおうとユニクロが企画。２回目の今回は、サッカー元日本代表の中山雅史さん（５８）、陸上男子短距離の末続慎吾（４６）も駆けつけた。イチローさんは、投球や打撃の基本動作について自ら実践しながら丁寧に指導。子ど