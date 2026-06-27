「ファームリーグ・交流戦、阪神−巨人」（２７日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）阪神のドラフト１位・立石正広内野手（創価大）が、自身実戦２９打席ぶりのヒットを放った。二回、１死から巨人・マタの投じた１５６キロを１球で仕留めた。鋭い打球は右前に弾む一打。Ｈランプがともり、スタンドが大きく沸いた。立石が実戦でヒットを打ったのは、１０日のソフトバンク戦（ペイペイ）以来。１６日の西武戦（甲子園）では４打