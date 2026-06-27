【モデルプレス＝2026/06/27】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）が6月27日、公式X（＠shiozaki__info）を開設した。【写真】M!LK塩崎太智、話題の“初期装備ニキ”姿◆塩崎太智、X開設を報告塩崎は「はじめまして！三点倒立してみました！よろしくお願いします」とつづり、Xの開設を報告。アカウントのアイコンにも設定されている、三点倒立をしながら笑顔を浮かべるユーモアたっぷ