メ～テレ（名古屋テレビ） 梅雨前線と2つの台風の影響で東海地方は各地でまとまった雨になりました。まずは、台風7号の情報です。 台風7号は、静岡県の南海上を東寄りに進んでいます。 台風は、このあとも東寄りに進む見込みです。東海3県からは徐々に離れ、今夜には、関東の東の海上に抜けるでしょう。 記者「午前11時半の豊橋駅前です。先ほどから少し雨が強くなってきました」 東海地方は台風接近前から梅