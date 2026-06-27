メ～テレ（名古屋テレビ） 27日未明、三重県津市で車を運転し、自転車と衝突して相手にけがをさせたにもかかわらず逃げたとして、三重県警の職員の男が逮捕されました。 ひき逃げの疑いで逮捕されたのは三重県警本部警務部会計課の課長補佐中川幸喜容疑者（55）です。 警察によりますと、中川容疑者は午前1時20分ごろ、津市久居北口町の国道で車を運転中に前を走っていた自転車と衝突したにもかかわらず逃げたと