◇パ・リーグ西武―日本ハム（2026年6月27日ベルーナＤ）西武の栗山巧外野手（42）が、中継のゲスト解説を務めた。CS放送のフジテレビTWO、パーソルパ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、パ・リーグSpecialなどで中継された。栗山の功績を称える「プライドシリーズ」の一貫として実現した。チームはこの日が74試合目。首位でシーズンを折り返した。優勝を狙う上で終盤の戦い方を聞かれた栗山は「グラウンドレベル