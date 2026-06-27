夏の高校野球岡山大会組み合わせ抽選会 夏の高校野球、岡山大会の組み合わせが27日、決まりました。 岡山市で開かれた抽選会には、出場54チームのキャプテンが集まり、くじを引きました。 Aブロックには、2025年夏、準優勝のおかやま山陽や2025年秋、2026年春にベスト8の笠岡商業などが入りました。 Bブロックには、夏の大会3連覇を狙う岡山学芸館や玉野光南、岡山理大付など甲子園出場経験がある学校