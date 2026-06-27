台風7号の今後の見通しについて、國本未華気象予報士の解説です。これまでに降った雨の量ですが、関東沿岸から東海にかけて多くなっていて、中でも千葉県内、銚子では200ミリ超えという状況です。午後から雨のピークがやってきました。そして山梨県内、大きな地震のあった地域ですが、100ミリ近い雨量となってきている状況です。今後もう数時間、ここに雨量がプラスされていくおそれがあります。台風は今後も速度を上げながら東寄