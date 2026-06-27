俳優の山谷花純（２９）が２７日、都内で２冊目の写真集「遠距離、現在此。」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）の発売記念イベントを行った。山谷はＮＨＫの大河ドラマ「豊臣兄弟！」で絶世美女と伝わる荒木村重の妻・だしを演じ、壮絶な最期が話題を呼んだ。２００８年のデビュー当時に訪れたという香川・小豆島での写真集撮影に「小豆島という特別な場所で撮影できたことを含め、これまで歩んできた人生と重なる一冊になったと思います」