神奈川県の鎌倉駅前からお伝えします。現在も雨が降り続いていて少し雨脚が強まっているように感じます。飲食店などが立ち並ぶ小町通に目を向けて見ますと人の往来はまばらな印象です。3時間ほど前からこちらで取材を続けているのですが観光案内所によりますと「訪れる人はいつもより体感で10分の1ほど」ということでした。現在、大仏がある高徳院が閉まっているほか周辺の飲食店では臨時休業が相次いでいるということです。先ほど